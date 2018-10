Washington - Melania Trump afirmó que ama al presidente Donald Trump y que tiene "cosas mucho más importantes en las que pensar" que en las alegaciones que se hacen de que le ha sido infiel.

Dijo, además, que es "una madre y una primera dama" y acusó a los medios de comunicación de "especular" sobre su matrimonio y "hacer circular los chismes". Mientras, sostuvo que las alegaciones de las infidelidades de su esposo no son una "preocupación ni su enfoque".

EXCLUSIVE: First lady Melania Trump brushes aside allegations of her husband's infidelity.



“I'm a mother and a first lady, and I have much more important things to think about and to do," she tells @ABC. https://t.co/RUqYE4Mwjt pic.twitter.com/mxOQRI5wje