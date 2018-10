Nairobi - La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, disfrutó hoy de la oportunidad de alimentar con un biberón gigante a elefantes huérfanos criados en un famoso orfanato de Nairobi, primera actividad de su visita a Kenia.

"Durante la alimentación de elefantes bebés en un Parque Nacional cerca de Nairobi, la primera dama se rió más de lo que los periodistas recuerdan haber presenciado", expresó en Twitter la reportera para la Casa Blanca Jennifer Jacobs, que acompaña a Melania en esta gira africana.

En el interior del orfanato David Sheldrick Wildlife Trust fue recibida por Angela Sheldrick, hija del naturalista David L. William Sheldrick, en cuyo recuerdo se fundó este proyecto de rescate e reinserción de elefantes en 1977.

Vestida con una camisa blanca, pantalones y botas marrones, Melania alimentó a varias crías de elefante, primero con cierta cautela, y a medida que se sentía más cómoda entre risas y caricias afectuosas.

Poco después, dio inicio a un safari en el Parque Nacional de Nairobi, a tan solo unos seis kilómetros al sur de la ciudad, donde hizo fotos con su teléfono móvil a las cebras, jirafas e impalas que se cruzaron en su recorrido.

Además, visitó uno de los sitios de quema de marfil del parque, utilizado para desalentar el comercio ilegal de este material que habitualmente desemboca en el multimillonario mercado asiático.

También esta previsto, según su agenda, que acuda hoy a una actuación de bailarines de Sarakasi en el Teatro Nacional de Kenia, en la que también estará presente la primera dama del país, Margaret Kenyatta.

Ambas mujeres comparten esfuerzos a favor del bienestar social de los niños, Melania con su iniciativa "Be Best" (Sé mejor), centrada en la salud y educación infantil, y Margaret con su proyecto "Beyond Zero" (Más allá del cero) con objetivos similares.

"La gran primera dama de nuestro país, Melania, está teniendo un gran éxito en África. La gente la ama, y ella los ama. Es una cosa hermosa de ver", expresó ayer en Twitter su marido, el presidente Donald Trump, instantes después de que Melania diera por concluida su visita exprés en Malaui.

Tras visitar Ghana y Malaui, donde conoció los proyectos de educación y sanidad infantil que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) lleva a cabo en estas naciones, la exmodelo eslovena pondrá fin a su gira africana el próximo 7 de octubre en Egipto.

Esta gira muestra una cara más amable del Gobierno de EEUU hacia el continente africano, después de que en enero su presidente Donald Trump calificara, según informes de prensa, como "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y varios países africanos.