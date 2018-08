San Francisco — Un jurado de San Francisco ordenó al viernes a la compañía Monsanto que pague $289 millones a un exjardinero escolar que padece cáncer, tras haber determinado que el popular herbicida de la compañía Roundup contribuyó a su enfermedad.

La demanda de Dewayne Johnson es la primera de cientos de querellas interpuestas en tribunales federales y estatales que afirman que el Roundup causa linfoma no hodgkiniano, algo que Monsanto niega.

Los jurados de la Corte Superior estatal estuvieron de acuerdo en que el producto contribuyó al cáncer de Johnson y que la compañía debió incluir un mensaje de advertencia sobre el potencial peligro para la salud.

Los abogados de Johnson pidieron y obtuvieron $39 millones como compensación y $250 millones de los $373 millones que solicitaron como indemnización punitiva.

“Este jurado encontró que Monsanto actuó con malicia y opresivamente porque sabían que lo que estaban haciendo estaba mal y lo hacían con poco aprecio por la vida humana”, dijo Robert F. Kennedy Jr., miembro del equipo de abogados de Johnson.

Monsanto ha negado que haya relación entre el ingrediente activo del Roundup _glifosato_ y el cáncer, y ha señalado cientos de estudios que han establecido que el glifosato es seguro.

El vicepresidente de Monsanto, Scott Partridge, dijo que la compañía apelará.

"Comprendemos la situación del señor Johnson y su familia. La decisión de hoy no cambia el hecho de que más de 800 estudios y revisiones científicas, y conclusiones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, y las autoridades reguladoras de todo el mundo, respaldan el hecho de que el glifosato no causa cáncer, y no causó el cáncer del señor Johnson. Apelaremos esta decisión y continuaremos defendiendo vigorosamente este producto, que tiene una historia de uso seguro de 40 años, y continúa siendo una herramienta vital, efectiva y segura para los agricultores y otros", indicó en declaraciones escritas.