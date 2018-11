Thousand OAKS, California - Trece personas murieron hoy cuando un pistolero abrió fuego contra una multitud que celebraba una “noche universitaria” semanal en un bar de country en el sur de California.

Según las autoridades, el incidente provocó una estampida de cientos de asistentes la noche de baile y llevó a algunos a utilizar los taburetes de bar para romper las ventanas en su afán de escapar.

Entre los fallecidos estaban 11 personas que se encontraban dentro del bar, el pistolero y un sargento, que fue el primer agente en entrar al lugar de los hechos, señaló el jefe de la Policía del condado de Ventura, Geoff Dean.

“La de ahí dentro es una escena horrible”, dijo Dean en una conferencia de prensa en el parking del Borderline Bar & Grill. “Hay sangre por todas partes”.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Ian David Long, de 28 años.

Dean explicó que su departamento tuvo varios contactos previos con el exmarine, incluida una llamada a su casa en abril, cuando los agentes lo encontraron actuando de manera iracunda e irracional.

El alguacil mencionó que un equipo de crisis de salud mental fue llamado en ese momento y llegó a la conclusión de que Long no necesitaba ser detenido.

Dean destacó que los otros encuentros anteriores fueron un accidente de tráfico y un incidente en un bar.

El pistolero fue descrito como alto y vestía de negro con una capucha que cubría su cabeza y tapaba parcialmente su cara, según el relato que hicieron testigos del suceso a las televisoras en el lugar. Dijeron que el pistolero disparó primero a una persona que trabajaba en la entrada del local y después abrió fuego sobre la multitud de una forma que parecía aleatoria.

Sgt. Ron Helus had been set to retire in the next year from the Ventura County Sheriff's Office when, responding Wednesday to a call of a shooting, he entered the Borderline Bar & Grill. He died trying to stop the rampaging gunman, who killed 11 others in the attack. He’s a hero. pic.twitter.com/j5fxZjmCSg