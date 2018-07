Los Ángeles - Nancy Sinatra, el amor de adolescencia de Frank Sinatra y quien se convertiría en la primera de sus cuatro esposas y madre de sus tres hijos, murió. Tenía 101 años.

Su hija Nancy Sinatra Jr. tuiteó que su madre falleció el viernes y en un mensaje publicado en su página web indicó que murió a las 6:02 de la tarde, sin indicar el lugar de su deceso.

"Ella fue una bendición y la luz de mi vida", escribió su hija.

Los intentos por contactar a sus representantes el viernes por la noche fueron infructuosos.

Nancy y Frank Sinatra habían sido pareja durante la adolescencia y se casaron en Nueva Jersey el 4 de febrero de 1939, justo cuando la carrera de Frank estaba a punto de despegar. Tres años antes de contraer matrimonio con la entonces Nancy Barbato, el cantante había participado en un programa de radio de 15 minutos de la estación local WAAT.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. ????