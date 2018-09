Cincinnati - La Policía informó que cuatro personas murieron, incluido el pistolero, en un tiroteo en el centro de Cincinnati.



El jefe de Policía, Eliot Isaac, dijo que el tirador abrió fuego hoy por la mañana en el muelle de carga del edificio de Fifth Third Bank. Isaac dijo que el pistolero ingresó al vestíbulo del banco donde intercambió disparos con la policía. No está claro si el pistolero se pegó un tiro o recibió disparos de oficiales.

Una de las víctimas también murió en la escena.

El alcalde de Cincinnati, John Cranley, dijo que el pistolero estaba "disparando activamente a víctimas inocentes" y que era una escena "horrible".

Señaló que el edificio de Fountain Square alberga populares heladerías, sándwiches y pastelerías.

El funcionario precisó que "podría haber sido mucho, mucho peor", si no fuera por la respuesta inmediata de la Policía para poner fin a la amenaza.