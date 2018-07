Nueva York - Dos niños perdieron la vida y al menos 12 personas más fueron trasladadas a hospitales cercanos a raíz de un incendio que afectó hoy a dos edificios en la localidad de Union City, en Nueva Jersey, informaron las autoridades.

Two children dead, several others injured in Union City (NJ) #fire; #firefighters also treated https://t.co/Zffx5pNJj3 pic.twitter.com/5NPgLM5Wuh