Miami - Dos periodistas de un canal de televisión local de Carolina del Sur, afiliado a la NBC, que cubrían el paso de la tormenta subtropical Alberto fallecieron en Carolina del Norte tras caer un árbol sobre el vehículo en el que viajaban, informaron hoy medios nacionales.

Mike McCormick, presentador del canal WYFF-TV en la localidad de Greenville (Carolina del sur), y el fotoperiodista Aaron Smeltzer fallecieron mientras informaban de los efectos de Alberto en una zona de Carolina del Norte, recogió el diario USA Today.

Un árbol de unos tres pies de diámetro cayó sobre su vehículo cuando se encontraban a unas 25 millas al noroeste de la estación de televisión.

El jefe de los bomberos de Tryon, Geoffrey Tennant, dijo que el motor de la guagua estaa funcionando y que la transmisión estaba en marcha cuando arribaron las autoridades a eso de las 2:30 p.m.

Tennant indicó que acababa de hablar con McCormick y Smeltzer minutos antes del accidente, por lo que confesó que la tragedio lo conmovió.

"Personalmente, me afectó un poco porque había hecho una entrevista con McCormick unos 10 minutos antes de que recibiéramos la llamada. Y hablamos un poco sobre cómo él quería que estuviéramos a salvo y yo quería que se mantuviera a salvo y seguro", contó Tennant a WYFF 4.

Mike se unió a WYFF News 4 en abril de 2007 como reportero en la sala de redacción de Spartanburg, mientras Smeltzer era el fotógrafo de la oficina de Spartanburg.Se unió a la familia de WYFF News 4 en febrero de este año.

El centro de la depresión subtropical Alberto, que tocó tierra como tormenta este lunes en el extremo noroeste de Florida, continúa hoy su avance por el centro de Alabama arrojando intensas lluvias a su paso, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

