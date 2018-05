Una hispana de 53 años murió tras ser alcanzada este miércoles por un rayo mientras realizaba labores en una granja de la localidad de Parkland, en el sureste de Florida, y otras dos personas resultaron heridas, informaron hoy medios locales.

El suceso se produjo el miércoles por la tarde en la granja Hendrix Farms de dicha población, cuando se produjo una tormenta y un rayo cayó sobre María Francisco Pascual y otras dos personas cuya identidad no fue divulgada, recogió el canal NBC 6.

Pascual fue trasladada de emergencia al hospital Coral Springs Medical Center, donde no se pudo hacer nada por salvar su vida, mientras que otra mujer y un hombre que resultaron heridos fueron hospitalizados en el JFK Medical Center y el Broward Health North, respectivamente.

El hombre se encuentra en condición crítica y la mujer con heridas que no ponen en riesgo su vida.

"Siempre hemos dicho durante años que nadie salga a la intemperie por que puede ser mortal cuando hay tormenta y rayos, y esto es lo que ha pasado", señaló el jefe de los bomberos de Coral Spring, localidad aledaña.

El estado de Florida registra el mayor número de muertes por impacto de rayos en Estados Unidos, con un promedio anual de 1.45 millones de rayos, según el diario The Tampa Tribune.