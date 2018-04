San Bruno, California (AP) - Una mujer realizó disparos en la sede de YouTube, en el área de la bahía de San Francisco, donde hirió a cuatro personas antes de matarse de un balazo tras generar el pánico entre los empleados, dijeron la policía y testigos.

La policía y agentes federales llenaron el complejo en la ciudad de San Bruno luego de recibir múltiples llamadas al número de emergencias 911 en las que se reportaban balazos.

Ed Barberini, jefe de la policía de San Bruno, les dijo a los reporteros que tres víctimas tienen heridas de bala y fueron trasladadas a un hospital. La cuarta persona perjudicada se lastimó un tobillo.

Un portavoz del Hospital General Zuckerberg de San Francisco indicó que la institución recibió a tres pacientes. El vocero Brent Andrew señaló que un hombre de 36 años está en estado crítico, una mujer de 32 está grave y una mujer de 27 está herida, pero no de gravedad.

Los agentes registraron a las personas que salían para asegurarse de que ninguno de ellos estuviera armado, y vehículos de la policía acordonaron la zona. El Hospital Stanford del Norte de California indicó que recibió entre cuatro y cinco personas, pero un portavoz no tenía información sobre su estado o sus heridas.

Sigue las incidencias

7:55 p.m. Hasta aquí nuestra cobertura minuto a minuto sobre los hechos.

7:48 p.m. Ed Barberini, jefe de la policía de San Bruno, informó en una segunda conferencia de prensa que la investigación continuará durante la noche. Se desconoce la identidad de la sospechosa y los motivos del ataque.

6:34 p.m. - Campbell añadió que las víctimas que atienden no han sido operadas porque no requieren ser intervenidos por el momento.

6:32 p.m. - El doctor Andre Campbell informó que las tres personas recibieron heridas de bala, pero no se informó en qué areas del cuerpo recibieron las heridas.

6:31 p.m. - El Hospital General Zuckerberg de San Francisco es un centro de tratamiento de trauma nivel 1, razón por la cual fue activado para recibir a las víctimas del tiroteo.

6:28 p.m. - El portavoz del Hospital General Zuckerberg de San Francisco, Brent Andrew, dijo que no esperan recibir más personas heridas y que el estado de las tres personas que atienden no han cambiado. El hombre de 36 años permanece en estado crítico, la mujer de 32 años sigue en estado grave y la fémina de 27 años fue herida pero permanece estable.

6:16 p.m. - Tim Cook, presidente de Apple, publicó un mensaje en Twitter en apoyo a los empleados de YouTube.

From everyone at Apple, we send our sympathy and support to the team at YouTube and Google, especially the victims and their families. — Tim Cook (@tim_cook) April 3, 2018

6:13 p.m. - Oficiales de la Policía realizan una búsqueda más extensa de las oficinas de YouTube.

6:07 p.m. - Imágenes de Fox News muestran un toldo amarillo que se utilizó para, supuestamente, tapar el cuerpo de la mujer que realizó el ataque y que, al parecer, se suicidó. Las imágenes también muestran puertas de cristal rotas.

5:57 p.m. - El presidente Donald Trump publicó un tuit indicando que recibió información sobre el ataque en las oficinas de YouTube.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

5:54 p.m. - La Policía de San Bruno entiende que la mujer que encontraron muerta, con un arma cerca de su cuerpo, fue la única persona en disparar y que entiende que no hubo otra persona involucrada en el tiroteo.

5:51 p.m. - El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) se encuentra en la escena del tiroteo en las oficinas de YouTube.

5:43 p.m. - Múltiples personalidades y talentos de YouTube publicaron comentarios en Twitter en reacción al ataque en las oficinas de la empresa.

So scary hearing about @YouTube situation. Afraid to retweet anything that might not be factual but I’m hoping that everyone is okay ?? — Justine Ezarik (@ijustine) April 3, 2018

catching up now on what's happening at @YouTube HQ. hoping everyone is safe & secure. yet again, hoping for less access to guns, & as a direct result, less possibility for gun violence. https://t.co/ka8GBRWrns — tyler oakley (@tyleroakley) April 3, 2018

5:40 p.m. - Barberini añadió que las oficinas de YouTube fueron evacuadas en su totalidad. El oficial también confirmó que la persona que murió de una herida de bala autoinfligida es una mujer.

5:38 p.m. - Barberini añadió que, al momento, encontraron a cuatro heridos que fueron trasladados a hospitales, al igual que una persona muerta con una herida de bala autoinfligida.

5:36 p.m. - Jefe de la Policía de San Bruno, Ed Barberini, informó que encontraron a una víctima con heridas de bala en la entrada de la oficina. Al entrar a las oficinas encontraron a otra víctima que aparenta haberse infligido una herida de bala.

5:32 p.m. - Doctores del hospital general de San Francisco recibieron a dos mujeres (32 y 27 años) y a un hombre (36 años). La mujer de 32 años está en condición grave, mientras que la fémina de 27 años está en condición estable. El hombre se encuentra en condición crítica. En total, los hospitales del área han recibido a ocho personas para tratamiento.

5:30 p.m. - El Jefe de la Policía de San Bruno ofrecerá una conferencia de prensa en unos minutos.

5:26 p.m. - ABC News confirmó, mediante fuentes anónimas de la Policía, que la persona que realizó los disparos es una mujer. Sin embargo, la sospechosa no ha sido identificada aún.

5:24 p.m. - ABC News ahora informa que existe la posibilidad de que se trate de un caso de violencia en el ambiente laboral. Se espera que la Policía ofrezca una conferencia de prensa en una hora.

5:23 p.m. - De acuerdo a ABC News, se celebrara una especie de fiesta al momento de escucharse las detonaciones.

5:20 p.m. - ABC News reporta que el presidente Donald Trump fue alertado sobre la situación en las oficinas de YouTube.

5:19 p.m. - Google, empresa matriz de YouTube, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter indicando que están cooperando con las autoridades y que ofrecerán más información en cuanto esté disponible.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) April 3, 2018

5:16 p.m. - Aunque la Policía no ha ofrecido detalles aún, testigos indicaron que la persona que realizó los disparos es una mujer blanca.

5:14 p.m. - Empleados de YouTube indicaron a ABC News que las detonaciones comenzaron cerca del mediodía, durante el periodo de almuerzo.

5:12 p.m. - La unidad de San Francisco del Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) respondió a la emergencia y se encuentra en la escena.

The ATF San Francisco Field Division is responding to a reported shooting at YouTube headquarters in San Bruno, Calif. pic.twitter.com/l7XabZ5FpI — ATF HQ (@ATFHQ) April 3, 2018

5:10 p.m. - Las oficinas de YouTube albergan a cerca de 1,700 empleados, indicó ABC News.

5:08 p.m. - Testigos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones durante el incidente. Sin embargo, la Policía no ha confirmado si atraparon a la persona que realizó los disparos.

5:06 p.m. - ABC News reporta que el FBI monitorea la situación en las oficinas de YouTube.

5:02 p.m. - Steve Dempsey, un testigo, dijo que vio y habló con una mujer que trabaja en las oficinas de YouTube que tenía una herida de bala en uno de sus pies.

5:01 p.m. - Visuales de ABC News muestran empleados siendo evacuados con las manos en alto mientras las autoridades dan con el paradero de la persona que realizó las detonaciones.

5:01 p.m. - Todd Sherman, empleado de YouTube, relató en su cuenta de Twitter que vio gotas de sangre en el piso y las escaleras del camino que utilizó para salir del edificio.

5:00 p.m. - Miembros de la Policía comenzaron una búsqueda, edificio por edificio, del sospechoso.

4:55 p.m. - ABC News confirma que se trata de un ataque con armas de fuego en las oficinas de YouTube. Un empleado de la empresa dijo en entrevista que escuchó una ráfaga de 15 disparos, y tras una leve pausa, otra ráfaga de 15 detonaciones.

4:52 p.m. - ABC News reporta que el hospital Stanford Healthcare y Zuckerberg San Francisco General recibieron entre cuatro a cinco personas heridas por el suceso en las oficinas de YouTube. No obstante, no se reportó si recibieron heridas de bala o si sufrieron otras lastimadoras.

4:49 p.m. - ABC News reporta que la persona que, supuestamente, está disparando puede que sea una mujer.

4:43 p.m. - Google, compañía dueña de YouTube, sostuvo en un comunicado que “estamos coordinando con las autoridades y proveeremos información oficial cuando esté disponible”

4:41 p.m. - Un empleado de la empresa, identificado como Vadim Lavrusik, indicó en esa misma red social que "escuché tiros y vi a personas corriendo mientras estaba en mi escritorio. Ahora estoy encerrado en un cuarto con colegas". Minutos después indicó que logró ser evacuado.

Safe. Got evacuated it. Outside now. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

4:40 p.m. – El Departamento de la Policía de esa ciudad publicó hace media hora en su perfil de Twitter: "actividad policíaca en 901 Cherry Ave, por favor mantenerse fuera del área".

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

4:38 p.m. – Buenas tardes. Comenzaremos nuestra cobertura minuto a minuto de un tiroteo reportado en las oficinas de YouTube en San Bruno California.