Washington - La boricua Mía Irizarry, acosada por un hombre en Chicago que le molestó que en Estados Unidos vistiera una camiseta con la bandera de Puerto Rico, se expresó feliz de que el policía que no salió en su defensa en junio pasado, esté fuera de la unidad policial de la Reserva Forestal del condado de Cook.

Pero, hubiese preferido que el policía Patrick Connor, quien renunció el miércoles en medio de una investigación en su contra, respondiera preguntas públicamente sobre su inacción.

“Nunca podré escuchar de ese hombre, ese protector (por qué) mi seguridad -... mi vida-, tenía tan poco valor para él”, indicó Irizarry, de 24 años, en una conferencia de prensa el viernes en Chicago, según publicó hoy el diario Chicago Tribune.

En un vídeo que esta semana se divulgó masivamente, Irizarry mostró cómo Timothy Trybus, de 62 años, le hostigó continuamente en el parque Cadwell de la Reserva Forestal del condado de Cook, por vestir una camiseta con la bandera de Puerto Rico.

Trybus le cuestionó si era ciudadana de Estados Unidos y si era ‘educada’. El policía Connor se quedó cruzado de brazos durante cerca de media hora, mientras Irizarry le pedía que sacara al hombre del pabellón que ella había rentado aquel 14 de junio para celebrar su cumpleaños.

El viernes, Trybus compareció al tribunal a enfrentarse a dos cargos graves por crímenes de odio que fueron presentados por la fiscalía estatal de Illinois. Previamente, había sido imputado de delitos menos graves por conducta desordenada.

