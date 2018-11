Washington - Es un momento crucial para Nancy Pelosi, el comienzo de un regreso triunfal como la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes o el inicio de una evaluación política sobre quién debe liderar a los demócratas en la era de Donald Trump.

Con los demócratas recuperando el control de la cámara baja, Trump expresó el miércoles su respaldo a Pelosi en el cargo. En un tuit, Trump dijo que Pelosi “se ha ganado ese gran honor” e insinuó que el partido republicano pudiera ayudarla a asegurarse el puesto. “Si ellos (los demócratas) le ponen obstáculos, quizás nosotros añadiremos algunos votos republicanos”, escribió Trump en Twitter.

Recobrar el martillo de presidenta pudiera ser el último acto de Pelosi y ella planea usarlo para restaurar el poder del puesto tras el retiro de su predecesor republicano Paul Ryan. Pelosi quiere reafirmar para los estadounidenses la importancia de la rama legislativa como parte igual del gobierno.

"La gente verá un Congreso muy diferente que el que tenemos ahora”, le dijo Pelosi a The Associated Press cuando estaba de campaña en Arizona días antes de las elecciones.

In all fairness, Nancy Pelosi deserves to be chosen Speaker of the House by the Democrats. If they give her a hard time, perhaps we will add some Republican votes. She has earned this great honor!