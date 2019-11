Washington — La presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi prometió proteger al informante cuya queja desató la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump.

Pelosi dijo en una entrevista televisada el domingo por el programa “Face the Nation” que “me aseguraré” de que Trump “no intimide” al denunciante.

Ella también rechazó las acusaciones del presidente en el sentido de que el proceso es injusto, diciendo que él “tiene la oportunidad de presentar su caso” y podrá presentarse ante la comisión para “decir todas las verdades que quiera decir”.

El comentario ocurrió después de que Trump criticó a la exembajadora estadounidense en Ucrania, Marie Yovanovitch, a través de Twitter mientras ella testificaba ante la comisión la semana pasada - lo que causó acusaciones de intimidación.