Nueva York - La cadena de televisión americana NBC emitió la pasada noche un anuncio antiinmigración de la campaña del Partido Republicano en medio de un partido de fútbol americano, el mismo que la CNN rechazó por ser "racista".

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G