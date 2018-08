Bridgewater — La exasesora presidencial Omarosa Manigault Newman difundió el lunes una grabación de audio del momento en que le informa al presidente Donald Trump que ha sido despedida.

“Nadie siquiera me avisó de esto”, dice al parecer Trump, según la grabación reproducida por Manigault en el programa "Today Show" de la NBC.

El día anterior, en otro programa de televisión, Manigault difundió otra grabación, del momento en que fue despedida por el jefe de gabinete John Kelly, en la Sala de Crisis de la Casa Blanca.

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard....