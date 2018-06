Washington - La redes sociales se hicieron hoy eco del saludo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, después de que se divulgara una imagen en la que se puede apreciar las marcas de los dedos del galo en la mano del americano tras encontrarse ayer en Canadá.

La fotografía se tomó cuando ambos líderes estrecharon las manos justo antes de iniciar una reunión previa al inicio de la cumbre del G7 que se celebra estos días en la localidad canadiense de La Malbaie.

Trump's hand after being properly gripped by President Macron pic.twitter.com/zH0VCvEbcU