Efectivos de la Policía del condado de Jacksonville en Florida confirmaron que tres personas fallecieron en un tiroteo en masa que ocurrió a la 1:34p.m. de hoy, domingo, en el centro comercial Jacksonville Landing.

Según el oficial Mike Williams, de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, el sospechoso, identificado preliminarmente como David Katz, de 24 años y natural de Baltimore, se suicidó luego de asesinar a dos personas y herir a otras 11 directamente durante la celebración de un torneo regional del videojuego de fútbol americano "Madden 19", de la empresa EA Sports.

Precisamente, Electronic Arts indicó a The Associated Press que una persona con el mismo nombre del sospechoso ganó la edición 2017 del torneo, pero la empresa no precisó si es el autor del tiroteo en Jacksonville.

El evento se llevó a cabo en el establecimiento "Chicago Pizza and Sports Grille" ubicado dentro del centro comercial.

Williams añadió que Katz era uno de los participantes en el evento y que se hospedó en el área. La Oficina del Sheriff de Jacksonville solicitó la ayuda de la oficina local del FBI en Baltimore, quienes allanaron la residencia del sospechoso.

De acuerdo a The Associated Press, agentes acudieron a la casa del padre del sospechoso, pero el funcionario de la agencia federal no quiso dar más detalles debido a que la investigación está en curso.

Además, Williams indicó que localizaron el vehículo de Katz y que estaban en proceso de obtener una orden de allanamiento para ingresar al automóvil.

El oficial añadió que de los 13 heridos que reciben tratamiento en hospitales del área, 11 recibieron impactos de bala, mientras que otras dos personas se lastimaron mientras intentaban escapar del local.

No obstante, Williams dijo que el total de heridos podría cambiar a medida que localicen víctimas que se transportaron directamente, sin esperar por las ambulancias o las autoridades de ley y orden.

"El sospechoso utilizó, al menos, una arma de fuego para cometer el crímen. En estos momentos no discutiremos las posibles razones por las cuales el sospechoso abrió fuego sobre la multitud porque todavía estamos en proceso de investigar. Sí podemos decir que confiscamos el vehículo del sospechoso y que estaba en Jacksonville para participar en la competencia", sostuvo Williams en conferencia de prensa celebrada frente al centro comercial.

Finalmente, Williams declinó revelar los nombres de las víctimas, pues aún están en el proceso de identificarlas.

Breaking: Reports of a shooting at the Jacksonville Landing during a Madden video game tournament in Jacksonville, Florida. Audio reveals sounds of gunfire during the tournament. pic.twitter.com/HOrW2yj24Q — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 26, 2018

"Esto es una situación horrible y enviamos nuestras condolencias para todos los involucrados", expresó Electronic Arts, empresa matriz de EA Sports.

Watch: Witness describes the scene after the Jacksonville mass shooting: "It's scary" pic.twitter.com/EPo7EzUpdd — MSNBC (@MSNBC) August 26, 2018

Los investigadores escudriñan un video en línea en que aparentemente se ve la escena justo antes de que comenzara la balacera, señaló Williams. Puede verse un punto rojo que parece ser un rayo láser en el pecho de un jugador segundos antes de que se oyera el primero de una docena de balazos.

Marquis Williams, de 28 años, y su novia, Taylor Poindexter, de 26, ambos de Chicago, estaban ordenando una pizza en el bar cuando escucharon el primer disparo.

“En un principio pensamos que era un globo que había estallado, pero no había ningún globo en la sala”, dijo Williams, que horas antes había participado en el torneo. “Luego escuchamos otros tiros y nos echamos a correr”.

“Al primer disparo todo el mundo sólo volteó a ver. Después del segundo, tercero y cuarto tiro todo el mundo salió corriendo hacia las salidas”, agregó.

Jason Lake, fundador y director general de compLexity, una empresa propietaria de equipos profesionales de deportes electrónicos, indicó en Twitter que uno de sus jugadores, Drini Gjoka de 19 años, recibió un balazo en un pulgar.

“El torneo acaba de ser balaceado. Me estoy yendo y nunca regresaré”, tuiteó Gjoka. “Soy muy afortunado, literalmente. La bala me dio en mi pulgar. El peor día de mi vida”.

Por su parte, el gobernador de Florida, Rick Scott, resaltó en Twitter que se comunicó con el alcalde Lenny Curry para poner los recursos que necesite a su disposición.

Mientras, la portavoz de Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, indicó que el presidente Donald Trump está al tanto de la situación.

Según The Associated Press, en lo que va de año se han desatado 229 tiroteos en masa en Estados Unidos.

El Jacksonville Landing es un centro comercial de concepto abierto que está localizado a lo largo del Río St. John. Tiene más de 1,000 pies de espacio en el muelle disponibles para el público.

Abrió sus puertas en junio de 1987 y es anfitrión de más de 600 eventos al año. Cuenta con unas 20 tiendas, restaurantes y barras.