Miami - Cuatro hombres que eran buscados por la agresión sufrida este domingo en Miami Beach por una pareja homosexual y un transeúnte que trató de defenderlos fueron detenidos hoy por la Policía, informaron medios locales.

Fuentes policiales identificaron a detenidos como Juan C. López, Adonis Díaz, Pablo Reinaldo Romo y Luis M. Alonso. Los tres primeros tienen 21 años y el último 20.

Por ahora se les imputa un delito grave al que puede agregarse el agravante de "crimen de odio" si así lo decide la Oficina del fiscal, según el canal televisivo Local 10.

El domingo pasado, después de la celebración del desfile del Orgullo Gay en Miami Beach, Rene Chalarca y Dimitri Lugonov denunciaron a la policía que fueron insultados y golpeados por tres hombres en un parque público, cuando estaban esperando para entrar a los aseos y se abrazaron.

Uno de los agresores profirió un insulto en español contra ellos y después él y otros dos hombres los golpearon, al igual que hicieron con un hombre que intercedió por ellos, al que arrojaron al suelo, según el canal de noticias Local 10.

La agresión fue presenciada por varias personas y grabada por las cámaras de seguridad y las imágenes difundidas para que quien supiera quienes fueron los agresores informaran a la Policía.

DO YOU RECOGNIZE THESE 4 SUSPECTS?



These suspects are responsible for the brutal attack that follows. Occurred Sunday night after Miami Beach Gay Pride at 6 Street/Ocean Drive.



