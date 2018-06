Annapolis - Se presentaron cinco cargos por homicidio en primer grado hoy contra un hombre que la policía dijo que atacó un periódico de Maryland. El individuo entró ayer a la redacción y mató a cuatro periodistas y un empleado antes de que los oficiales lo arrestaran.

Jarrod Warren Ramos fue interrogado, acusado y encarcelado en espera de una audiencia a las 10:30 a.m. en Annapolis. No se incluyó a ningún abogado defensor en los registros judiciales en línea, pero una nota sugiere que podría ser representado por un defensor público. Otro lo describe como "recalcitrante". Los investigadores dijeron anteriormente que no cooperaba.

El ataque del jueves en The Capital Gazette en Annapolis se produjo en medio de meses de ataques verbales y en línea contra los "falsos medios de comunicación" de políticos y otros del presidente Donald Trump. Impulsó a la policía de la ciudad de Nueva York a reforzar de inmediato la seguridad en las organizaciones de noticias en la capital de los medios de la nación.

La policía describió a Ramos como un hombre blanco de unos 30 años que vive en Maryland.

El jefe de la Policía en funciones del condado de Anne Arundel, William Krampf, dijo que el hombre armado "buscaba a sus víctimas".

"Esta persona estaba preparada hoy para entrar, esta persona estaba preparada para dispararle a la gente", dijo Krampf.

Los periodistas se arrastraban debajo de los escritorios y buscaban otros escondites mientras se movía por el noticiario, describiendo agonizantes minutos de terror al escuchar los pasos del pistolero y las repetidas ráfagas del arma. La policía dijo que también estaba armado con granadas de humo.

Los asesinados incluyen a Rob Hiaasen, de 59 años, editor asistente del periódico y hermano del novelista Carl Hiaasen. Carl Hiaasen dijo que estaba "devastado y desconsolado" por haber perdido a su hermano, "una de las personas más gentiles y divertidas que haya conocido". También murieron Gerald Fischman, editor de la página editorial; la reportera Wendi Winters; el reportero John McNamara y la asistente de ventas Rebecca Smith. El periódico dijo que otros dos empleados tenían lesiones que no ponían en riesgo su vida y luego fueron dados de alta de un hospital.

Phil Davis, un reportero de los tribunales y el crimen para el periódico, tuiteó que el hombre armado salió disparado por la puerta de vidrio hacia la oficina y disparó a la sala de redacción, enviando a la gente a meterse debajo de los escritorios.

"No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir un disparo mientras estás debajo de tu escritorio y luego escuchar la carga del pistolero", escribió en un tweet. En una entrevista posterior que aparece en el sitio en línea del periódico, Davis comparó la oficina del periódico con una "zona de guerra".