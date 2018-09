Luego que el huracán María impactó a Puerto Rico, Jessica Vargas decidió brindarle refugio a su familia de Bayamón en su hogar en Carolina del Norte. La familia tomó lo poco que les dejó el ciclón, emprendió vuelo y llegó al Condado Wake en busca de un nuevo hogar y sustento. Ahora, un año después, se enfrentan a un huracán mayor que promete dejar a su paso grandes inundaciones.

Vargas, quien lleva tres años en ese estado, fue testigo de los estragos del huracán categoría 1 Matthew en el 2016, por lo que tiene una idea de la destrucción que Florence puede dejar a su paso.

El Centro Nacional de Huracanes ubica al ojo de Florence entrando por la costa de Carolina del Norte como un huracán mayor (con vientos máximos sostenidos de más de 110 millas por hora) durante la madrugada del viernes, para mantenerse estacionaria y, posteriormente, degradarse a tormenta. Al momento, el ciclón se mantiene como uno categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Según un informe de esta agencia, se espera que la velocidad de traslación del huracán disminuya una vez toque tierra, por lo que podrían surgir inundaciones extremadamente peligrosas, así como intensas lluvias prolongadas sobre las Carolinas.

“Aunque donde yo vivo no es inundable, hay varias áreas cercanas que sí lo son, que en ese sentido tengo un poco de temor. Las carreteras de Carolina del Norte son bien inundables. Con solamente el huracán Matthew el lago creció tanto que tapó la autopista completa y quedaron muchos carros bajo agua y eso está prácticamente a 15 minutos de mi casa”, explicó Vargas en entrevista telefónica a endi.com.

Resaltó, además, que los supermercados “están vacíos” y escasea principalmente el agua, el pan, la leche y los huevos.

Al momento, Vargas evalúa junto a su familia si es necesario moverse a otro estado como medida de precaución. En cuanto a los familiares que recibió en su hogar, contó que mientras la tía de su hijo está “tranquila”, su esposo natural de Brasil revive el miedo que sintió con María, el primer huracán que experimentó.

De otro lado, Tanya Altagracia, residente en Charleston, Carolina del Sur, desde hace 10 años, dijo que lo más que le preocupa son las intensas lluvias que puede dejar Florence en su ciudad, un área bajo el nivel del mar y que ya es propensa a inundaciones recurrentes. Indicó a modo de ejemplo que su casa sufrió daños el pasado año por el huracán Irma y que varios pies de agua han llegado a rodear toda la estructura durante crecidas pasadas.

The #GOESEast satellite captured this close-up of the menacing eye of Category 4 #HurricaneFlorence this afternoon as the storm continues its trek toward the East Coast. Latest: https://t.co/AiRiNlrspa pic.twitter.com/eiTl40Qeyx