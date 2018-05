Santa Fe, Texas - Los estudiantes de una escuela secundaria de Texas regresaron por primera vez el martes desde un tiroteo que mató a ocho estudiantes y dos maestros suplentes.

Antes de que las clases se reanudaran por la mañana, había personas paradas en la calle frente a la Secundaria Santa Fe sosteniendo letreros que decían, "Santa Fe fuerte" y "Unidos nos mantenemos firmes".

El Distrito Escolar Independiente informó que habrá más policías en la escuela de lo normal, a fin de proveer seguridad a los estudiantes mientras terminan el ciclo escolar esta semana.

Las autoridades han acusado al estudiante Dimitrios Pagourtzis de asesinato punible con la pena de muerte por el ataque a disparos del 18 de mayo. Los investigadores han dicho que el joven usó una escopeta y una pistola que pertenecían a su padre.

Pagourtzis sigue encarcelado en Galveston, sin derecho a fianza.