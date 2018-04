Un tornado se registró esta tarde en el centro de Fort Lauderdale.

El National Weather Service informó que el tornado se movía hacia el este a 10 mph.

Una advertencia de tornado se emitió para algunas partes del condado de Broward, Fort Lauderdale, Oakland Park y Sunrise.

@mikeseidel This is the Fort Lauderdale Tornado warned storm. pic.twitter.com/E1Yrvx4TdP