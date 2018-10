Washington — Un informe confidencial del FBI sobre denuncias de que Brett Kavanaugh abusó sexualmente de mujeres hace tres décadas no tardó en provocar el jueves un enfrentamiento entre los partidos: los republicanos dicen que "no hay rastros de mala conducta" y los demócratas acusan a la Casa Blanca de imponer restricciones que paralizaron la investigación.

La batalla verbal comenzó en momentos en que el proceso de confirmación del jurista conservador a la Corte Suprema de Estados Unidos depende de cuatro senadores vacilantes y ante la inminencia de una crucial votación inicial prevista para el viernes. El FBI dio a conocer temprano su investigación, ordenada con renuencia por el presidente Donald Trump bajo la presión de los indecisos en la cámara alta.

"No hay nada en ella que no supiéramos antes", dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, el republicano Chuck Grassley, en un comunicado. Dijo que su información se basaba en un informe de colaboradores y añadió: "Esta investigación no ha encontrado rastros de conducta inapropiada".

Los demócratas respondieron tras recibir a su vez un informe.

La demócrata de mayor jerarquía de la comisión, Dianne Feinstein, dijo que aparentemente la Casa Blanca "impidió que el FBI realizara su trabajo". Dijo que, si bien los demócratas aceptaron limitar los alcances de la pesquisa, "no acordamos que la Casa Blanca maniatara al FBI".

El líder del boque mayoritario, el republicano Mitch McConnell, ya ha iniciado un proceso que conducirá a una votación crucial de ensayo en su polarizada cámara el viernes. Si los republicanos obtienen la mayoría que necesitan _y el vicepresidente Mike Pence estará ahí para romper un empate en caso de necesidad_, se pasaría a una votación de viva voz, probablemente el fin de semana, para la confirmación.

En el abundante intercambio de declaraciones, no surgieron detalles sobre lo que dice el informe, ya que en virtud de disposiciones de muchos años las averiguaciones de antecedentes realizadas por el FBI deben permanecer confidenciales.

Dada la estrechez de la mayoría republicana, de 51 a 49 y que cinco senadores están indecisos, la confirmación de Kavanaugh bien podría depender del contenido del informe.

Tres senadores republicanos _Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska y Jeff Flake, de Arizona_ así como el demócrata Joe Manchin, de Virginia Occidental, no han anticipado su voto. La demócrata Heidi Heitkamp, de Dakota del Norte, quien estaba indecisa, anunció el jueves por la tarde que votaría en contra de Kavanaugh.

Los tres republicanos expresaron disgusto por la manera como el presidente Donald Trump se burló de Christine Blasey Ford, la acusadora de Kavanaugh, durante un acto político esta semana. Ford declaró ante el Senado que cuando Kavanaugh, borracho, la atacó durante una fiesta de secundaria en 1982, ella creyó que intentaba violarla.

El FBI entrevistó a varias personas, incluidas tres que según Ford asistieron a esa fiesta y otra amistad de Kavanaugh. También entrevistó con otra mujer, Déborah Ramírez, quien dijo que Kavanaugh le mostró sus genitales durante una fiesta cuando eran estudiantes en la Universidad de Yale.