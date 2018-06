Minnesota - Un mapache, que causó sensación en redes sociales al escalar un edificio de 25 pisos en el centro de la ciudad de St. Paul, fue atrapado sin problemas en el techo del inmueble. Por su parte, las autoridades de control de animales dijeron que el mapache será devuelto a la naturaleza.

The #mprraccoon is doing a little grooming now that he's a social media star. You know, on a 23rd floor window ledge. @MPRnews pic.twitter.com/PfiPqbeGTC