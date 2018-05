Miami - La temporada de huracanes en el Atlántico este año será activa, con hasta 16 tormentas y nueve huracanes, indicaron el jueves meteorólogos estadounidenses, el mismo día del anuncio de que aumentan las probabilidades de que se esté formando en el Golfo de México el primer sistema climático tropical de la temporada.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostica que entre uno y cuatro huracanes serán de “gran magnitud”, con vientos de por lo menos 178 kilómetros por hora (111 millas por hora).

Regardless of how active the hurricane season 2018 might be, we should always be ready. Sin importar cuán activa sea la temporada de huracanes 2018, siempre debemos estar preparados. #onlytakesone #wrn #prwx #usviwx pic.twitter.com/v613si4Op2