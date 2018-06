Washington - Una senadora demócrata se atragantó durante un almuerzo oficial hasta que fue rescatada por un colega que le comprimió el tórax, aunque lo hizo con tal fuerza que le fracturó una costilla.

La senadora Claire McCaskill tuvo problemas para respirar al atragantarse durante el almuerzo el jueves. Su colega Joe Manchin la salvó, pero lo hizo con tal fuerza que le fracturó una costilla, reportó el diario St. Louis Post-Dispatch.

McCaskill asistió el sábado a un evento en San Luis, pero advirtió que no dará abrazos a ninguno de los asistentes.

Manchin representa a Virginia Occidental y McCaskill a Missouri.

My thanks to @Sen_JoeManchin. And a sore rib for a few weeks is no big deal. I play hurt. The work goes on. https://t.co/rBb0gBq32F