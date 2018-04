El escritor estadounidense Stephen King indicó ayer a través de su cuenta de Twitter que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería enviar la Guardia Nacional a Puerto Rico en vez de a la frontera estadounidense con México.

“En lugar de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México, creo que Blabbermouth Don (en referencia a Donald Trump) debería enviarlos a arreglar a Puerto Rico”, dijo el escritor.

Instead of sending the National Guard to the Mexican border, I think Blabbermouth Don should send them to fix up Puerto Rico.