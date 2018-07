La actriz porno Stormy Daniels fue detenida en un club de striptease de Ohio y está acusada de permitir que los clientes la tocasen violando la ley estatal, dijo su abogado en la madrugada del jueves.

A la mujer, quien está inmersa en una batalla legal con el presidente Donald Trump, le radicaron tres cargos menos graves, Su abogado Michael Avenatti indicó en un tuit que esta hará un alegato de no culpabilidad.

She was arrested for allegedly allowing a customer to touch her while on stage in a non sexual manner! Are you kidding me? They are devoting law enforcement resources to sting operations for this? There has to be higher priorities!!! #SetUp #Basta