Columbus, Ohio - El abogado de la actriz porno Stormy Daniels dijo que los procuradores desestimaron todos los cargos en su contra después de ser arrestada en un club de striptease en Ohio y pasar la noche en la cárcel.

Michael Avenatti, quien representa a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, tuiteó el jueves por la tarde que le complacía la desestimación de los cargos y elogió el profesionalismo de los fiscales.

I am pleased to report that the charges against my client @stormydaniels have been dismissed in their entirety (below motion was just granted). I want to thank Joe Gibson & his colleagues at the prosecutors ofc for their professionalism starting with our first call early this am. pic.twitter.com/xHPSWsyqM2