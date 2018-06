Tallassee, Alabama — Un tiroteo frente a una tienda Walmart dejó tres muertos en Alabama.

El alcalde de Tallassee, Johnny Hammock, dijo a la prensa que el presunto agresor chocó contra un vehículo en el estacionamiento de la tienda y luego abrió fuego. Hammock agregó que dos mujeres dentro del vehículo murieron en el choque.

El agresor luego se quitó la vida, dijo el alcalde.

