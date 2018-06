Washington - El presidente Donald Trump acusó el viernes a Canadá de haber maltratado comercialmente a los agricultores estadounidenses, antes de agregar que las autoridades canadienses "¡deben abrir sus mercados y eliminar sus barreras comerciales!".

Trump emitió su postura en Twitter, el mismo día en que Estados Unidos tenía previsto que entraran en vigencia los nuevos aranceles al acero y el aluminio importado de Canadá, México y la Unión Europea.

Canada has treated our Agricultural business and Farmers very poorly for a very long period of time. Highly restrictive on Trade! They must open their markets and take down their trade barriers! They report a really high surplus on trade with us. Do Timber & Lumber in U.S.?