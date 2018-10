Washington - El presidente, Donald Trump, advirtió hoy a la caravana de migrantes que salió desde Honduras y se dirige a la frontera sur del país que las Fuerzas Armadas les "están esperando" en lo que consideró una "invasión".

"¡Esto es una invasión de nuestro país y nuestras Fuerzas Armadas los están esperando!", dijo Trump en un mensaje de Twitter.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!