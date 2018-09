Washington - El presidente Donald Trump advirtió hoy sobre la próxima llegada del huracán Florence a la costa este del país, actualmente con vientos de categoría 4, y que se espera que toque tierra en los próximos días.

"No se ha visto nada como lo que nos viene en 25, 30 años, tal vez nunca. Es tremendamente grande y tremendamente húmedo. Grandes cantidades de agua", dijo Trump en el Despacho Oval tras reunirse con las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Se prevé que Florence afectará principalmente a los estados de Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, en los que Trump ha declarado el estado de emergencia y se ha ordenado la evacuación de cerca de un millón y medio de personas de las zonas de peligro.

"La seguridad de los estadounidenses es mi máxima prioridad absoluta. No ahorramos ningún gasto. Estamos totalmente preparados, estamos listos, estamos tan preparados como cualquiera", dijo Trump a los periodistas.

El administrador de FEMA, Brock Long, advirtió de que el huracán será un "evento devastador" e instó a los estadounidenses a evacuar sus hogares si se les ha pedido hacerlo.

The #GOESEast satellite captured this close-up of the menacing eye of Category 4 #HurricaneFlorence this afternoon as the storm continues its trek toward the East Coast. Latest: https://t.co/AiRiNlrspa pic.twitter.com/eiTl40Qeyx