Washington - El presidente Donald Trump se jactó hoy de contar con un 50% de aprobación entre los votantes -su mejor resultado hasta la fecha-, pero lamentó que si no fuera por la "falsa" investigación de la llamada trama rusa este respaldo llegaría hasta el 75%.

"Si no fuera por la falsa caza de brujas rusa, y con todo lo que hemos conseguido en los casi dos últimos años (reducción fiscal y normativa, jueces, el Ejército, Veteranos, etc), mi tasa de aprobación estaría en el 75% en vez del 50% divulgado por Rasmussen", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

El mandatario se refería a los resultados arrojados por el último sondeo de la firma Rasmussen, que fue difundido la pasada madrugada.

La encuesta señala que el 49% de los ciudadanos aprueba la gestión del presidente, mientras que un 50%, no.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment!