Washington - Donald Trump aseguró el viernes que ha respondido a preguntas escritas del fiscal especial Robert Mueller, pero que no las ha presentado.

Mueller investiga la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y la posible colusión de agentes rusos con el que era el equipo de campaña del ahora presidente.

El presidente estadounidense dijo a reporteros en la Casa Blanca que respondió las preguntas "muy fácilmente" esta semana. "Tienes que ser cuidadoso siempre cuando respondes a preguntas de personas que probablemente tienen malas intenciones. Pero no, las preguntas fueron respondidas por mí muy rutinariamente", agregó Trump, en un nuevo ataque a la integridad de la pesquisa.

El presidente no dijo cuándo entregaría las respuestas a Mueller. El fiscal especial ha indicado su disposición a aceptar respuestas escritas sobre el asunto de la colusión, pero el abogado de Trump, Rudy Giuliani, ha dicho reiteradamente que el presidente no respondería a preguntas de Mueller sobre una presunta obstrucción de la justicia.

Trump se reunió con abogados esta semana en la Casa Blanca, pero recalcó: "Mis abogados no escriben respuestas, yo escribo respuestas".

Trump reiteró su inocencia y lanzó nuevos ataques a la investigación, diciendo: "No debía haber habido nunca una investigación por Mueller", al tiempo que aseveró que la pesquisa era un desperdicio de millones de dólares.

También negó estar "agitado" por la investigación, pese a su oleada de tuits críticos, la víspera.

"Los mecanismos internos de la investigación de Mueller son un caos", escribió Trump el jueves en su cuenta de Twitter. A los investigadores "no les importa cuántas vidas arruinan".

The inner workings of the Mueller investigation are a total mess. They have found no collusion and have gone absolutely nuts. They are screaming and shouting at people, horribly threatening them to come up with the answers they want. They are a disgrace to our Nation and don’t...