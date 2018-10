Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó hoy contra la senadora demócrata Elizabeth Warren, que este lunes anunció los resultados de una prueba de ADN para confirmar sus supuestas raíces indígenas, y la volvió a llamar "Pocahontas", una burla de su hipotético linaje nativo americano.

"Pocahontas (la versión mala), a veces llamada Elizabeth Warren, está siendo criticada. Se hizo una prueba de ADN falsa y demostró que puede ser 1/1.024 (nativa americana), mucho menos que el estadounidense promedio", apuntó Trump en su cuenta oficial de Twitter.

El diario The Boston Globe publicó este lunes el resultado de una prueba de ADN que, en primer lugar, se aseguró que demostraba "pruebas sólidas" de que hubo un nativo americano en el árbol genealógico de Warren.

Sin embargo, horas más tarde, el rotativo de Boston reconoció que hubo un "error matemático" al calcular la herencia genealógica de Warren y que, en realidad, la política tiene entre 1/64 y 1/1.024 de origen nativo americano.

"Ahora que sus reclamos de tener herencia india han resultado ser una estafa y una mentira, Elizabeth Warren debería disculparse por perpetrar este fraude contra el público estadounidense", apuntó Trump .

Pocahontas (the bad version), sometimes referred to as Elizabeth Warren, is getting slammed. She took a bogus DNA test and it showed that she may be 1/1024, far less than the average American. Now Cherokee Nation denies her, “DNA test is useless.” Even they don’t want her. Phony!