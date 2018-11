Washington — Ante la posible pérdida del control total de su partido en Washington, el presidente Donald Trump declaró que los resultados de las elecciones legislativas del martes fueron un "tremendo éxito " para los republicanos. La formación retuvo el control del Senado mientras que los demócratas ganaron escaños en la Cámara de Representantes.

Trump esperó hasta última hora de la noche para valorar los comicios de mitad de periodo, con un conciso mensaje en Twitter que obvió las esperadas victorias demócratas en la cámara baja. "Tremendo éxito esta noche. ¡Gracias a todos!", escribió el mandatario.

Tremendous success tonight. Thank you to all!