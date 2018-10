Washington - El presidente Donald Trump dijo hoy que espera un "pronto" regreso del misionero protestante Andrew Brunson, que lleva dos años privado de libertad en Turquía y cuya liberación decretó hoy un tribunal turco.

"¡Trabajando muy duro en el pastor Brunson!", dijo Trump en su perfil de Twitter.

"Mis pensamientos y oraciones están con el pastor Brunson, ¡y esperamos tenerlo pronto en casa a salvo!", añadió en otro tuit.

PASTOR BRUNSON JUST RELEASED. WILL BE HOME SOON!