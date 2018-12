El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que el acuerdo alcanzado con su homólogo chino, Xi Jinping, en la Cumbre del G20 en Argentina incluye "retirar y reducir" los aranceles que China impone a las importaciones de automóviles estadounidenses.

"China ha aceptado reducir y retirar los aranceles a los coches que llegan a China desde Estados Unidos. Actualmente, el arancel es del 40%", indicó Trump en su cuenta de Twitter poco después de regresar de Argentina.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.