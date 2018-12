Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, comparó hoy el muro que pretende levantar en la frontera con México con la protección de la casa que la familia del exmandatario Barack Obama (2009-2017) tiene en Washington D.C.

President and Mrs. Obama built/has a ten foot Wall around their D.C. mansion/compound. I agree, totally necessary for their safety and security. The U.S. needs the same thing, slightly larger version!