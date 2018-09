El presidente Donald Trump opinó hoy que un golpe militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podría triunfar "rápidamente" si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran a organizarlo, y confirmó que él mantiene la opción militar sobre la mesa ante la crisis en ese país.

"Es un régimen (el de Maduro) que francamente, podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso", dijo Trump en declaraciones a periodistas durante su primera reunión con el mandatario de Colombia, Iván Duque.

Por su parte, Maduro deploró hoy la sanción que anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra su "círculo cercano", incluida su esposa, Cilia Flores.

"Nunca se había visto algo así, si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes (...) han sacado un decreto de sanciones contra Cilia, su único delito, ser mi esposa", dijo Maduro desde Venezuela durante un acto político con colombianos que viven en Venezuela.

En su discurso el gobernante aseguró que Estados Unidos aprobó esta sanción porque "no pueden" con él.

"El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantener su control del poder, a medida que su régimen sistemáticamente saquea la riqueza de Venezuela. Continuamos sancionando a sus socios más leales que permiten que Maduro refuerce su control sobre los militares y el Gobierno mientras el pueblo sufre", indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

