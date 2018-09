Washington - El presidente Donald Trump abandonó el viernes su cautela hacia la mujer que denuncia que su nominado para la Corte Suprema la intentó violar cuando eran adolescentes, afirmando que si la experiencia hubiera sido tan horrible ella lo hubiera reportado a la policía.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!