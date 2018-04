Florida — El presidente estadounidense Donald Trump declaró el domingo que un acuerdo para ayudar a los jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers “Ya no es más” y amenazó con salirse de un tratado de libre comercio con México a menos que ese país haga más para impedir que personas crucen la frontera hacia Estados Unidos. Dijo que muchas personas vienen para aprovecharse de protecciones otorgadas a ciertos inmigrantes.

"¡NO MÁS ACUERDO DE DACA!”, dijo Trump en Twitter una hora después de arranca el día deseando felices pascuas a sus partidarios.

These big flows of people are all trying to take advantage of DACA. They want in on the act!

Dijo que México debe “frenar el flujo de drogas y persona o yo voy a frenar su flujo de dinero, el TLC. ¡NECESITAMOS EL MURO!”. Canadá y México están renegociando el Tratado de Libre Comercio a insistencia de Trump.

"México tiene que ayudarnos en la frontera”, les dijo Trump a reporteros antes de participar en servicios pascuales en una iglesia episcopal cerca de su casa en Palm Beach, Florida. “Todas las personas están viviendo porque quieren aprovecharse de DACA”.

El entonces presidente Barack Obama creó el programa DACA para proteger de deportación a centenares de miles de jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente de niños al país. Trump puso fin al programa el año pasado, pero le dio al Cogreso seis meses para aprobar una ley que lo adoptase. Pero el acuerdo no ha sido conseguido.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!