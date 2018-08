El presidente Donald Trump emitió una declaración de desastre para Hawai mientras los residentes se preparan para lidiar con el huracán Lane.

Relacionados: El huracán Lane se deja sentir en Hawaii

La orden autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a coordinar los esfuerzos de socorro en casos de desastre con el estado.

Se pronosticaba que el huracán Lane continuaría su giro noroeste hacia las islas el jueves. Eso lo convertiría en la tormenta más poderosa que azota Hawaii desde el huracán Iniki en 1992.

Funcionarios abrieron refugios en la Isla Grande y las islas de Maui, Molokai y Lanai el miércoles. Instaron a quienes necesitan utilizar el refugio de Molokai a llegar pronto debido a las preocupaciones de que la carretera principal podría volverse intransitable.

🌄Hawaii se prepara ante el posible impacto del poderoso huracán Lane Full screen Bryce y Dom Boeder de Kauai llenan el baúl de su carro con la compra que hicieron para sobrepasar el posible impacto del huracán Lane. (The Associated Press) El último informe del Centro National de Huracanes destaca que Lane es categoría 4 con vientos de más de 130 millas por hora. (The Associated Press) Brianna Sugimura fue junto a sus hijos, Radon-Kai y Kanaloa, a buscar suministros. (The Associated Press) Taro y Taina Leong, de Kauai, fueron otros clientes de una tienda de Walmart que fueron a abastecerse con suministros. (The Associated Press) El alcalde Kirk Caldwell, en el medio, en una sesión informativa en el Centro de Operaciones de Emergencia en Honolulu (The Associated Press) A la derecha, se ve cómo el agua del mar está entrando por una alcantarilla. (The Associated Press) La trayectoria del huracán aún no está definida, pero se espera que pase cerca o sobre las islas de Hawaii entre el jueves y el sábado. (The Associated Press) Las escuelas públicas en la Isla Grande y en el Condado de Maui están cerradas el miércoles hasta nuevo aviso. (The Associated Press)

Cuando el paso del huracán María por Puerto Rico, Trump declaró una zona de desastre un día después del impacto.