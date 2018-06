Washington - El presidente Donald Trump ha desbloqueado a siete usuarios de la red social Twitter críticos con su gestión en cumplimiento de una orden judicial, contra la que ya ha presentando un recurso.

El abogado del grupo de críticos, Jameel Jaffer, anunció en Twitter que Trump había levantado este lunes el veto a sus clientes después de que una jueza federal de Nueva York se lo ordenase el pasado 23 de mayo al considerar inconstitucionales los bloqueos.

After defeat in court, the White House has unblocked the plaintiffs in @knightcolumbia v. @realDonaldTrump — but many others are still blocked. If you’re one of them, we’d like to hear from you at [email protected] pic.twitter.com/DI1jJG6Pbg