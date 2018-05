Washington - El presidente Donald Trump sacó hoy pecho de los logros de su mandato en el Díade la Recordación, una fecha festiva destinada a rendir homenaje a todos los militares estadounidenses fallecidos en combate.

"¡Feliz Día de los Caídos (Memorial Day, en inglés)! Aquellos que murieron por nuestro gran país estarían muy contentos y orgullosos de lo bien que nuestro país lo está haciendo", señaló Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Happy Memorial Day! Those who died for our great country would be very happy and proud at how well our country is doing today. Best economy in decades, lowest unemployment numbers for Blacks and Hispanics EVER (& women in 18years), rebuilding our Military and so much more. Nice!