Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció hoy que el movimiento feminista "Me Too" ("Yo también") ha generado un ambiente que da "mucho miedo" a los hombres en el país, al comentar las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre su nominado para el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh.



"Para los hombres jóvenes en Estados Unidos, este es un momento que da mucho miedo, cuando puedes ser (declarado) culpable de algo de lo que quizá no eres culpable. Es un momento muy, muy difícil", dijo Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

"Lo que está pasando aquí va más allá del nombramiento de un juez del Tribunal Supremo. Puedes ser alguien que ha sido perfecto toda su vida, y alguien puede acusarte de algo, ni siquiera tiene por qué ser una mujer. Y te consideran culpable hasta que se demuestre que eres inocente", agregó.

Preguntado por si tenía un mensaje también para las mujeres jóvenes, Trump respondió: "A las mujeres les va genial".

El presidente no mencionó directamente el movimiento "Me Too", que ha acabado con la carrera de hombres poderosos acusados de haber cometido abusos sexuales, pero en el pasado ha expresado su incomodidad con esta tendencia, debido en parte a que él también ha sido señalado por al menos 16 mujeres de propasarse con ellas.

Los comentarios de Trump llegan un día después de que su hijo mayor, Donald Jr., asegurara en una entrevista con el tabloide británico Daily Mail que está más preocupado por el futuro de sus hijos varones que por sus hijas, al considerar que podrían afrontar acusaciones falsas de abusos sexuales.

El mandatario insistió en que a Kavanaugh, acusado por al menos tres mujeres de abusar sexualmente de ellas cuando estudiaba en el instituto y en la universidad, "se le ha tratado de forma brutal".

Trump opinó que el voto que los republicanos quieren programar esta semana en el Senado sobre la nominación de Kavanaugh tendrá un resultado "positivo", pero dijo que eso "dependerá de lo que reciban del FBI".

Esa agencia federal está investigando las acusaciones de abuso sexual contra Kavanaugh, y debe concluir su pesquisa como tarde este viernes, 5 de octubre, para cumplir con el plazo marcado por la Casa Blanca y los republicanos, que controlan el Senado.