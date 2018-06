Washington — La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen redactó el borrador de una medida que ordenaría a su departamento mantener unidas a las familias de migrantes que sean detenidas cruzando ilegalmente la frontera, informaron dos personas al tanto del tema. Mientras ella estaba en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo a los reporteros que en breve “podría firmar algo”.

Relacionados: Una campaña en Facebook recauda $9 millones para niños migrantes Estados Unidos no tiene plan para reunir a familias de inmigrantes

El intento de poner fin a lo que se ha convertido en una crisis mayúscula para el gobierno fue descrito por dos personas conocedoras del pensamiento de Nielsen, quienes hablaron con The Associated Press bajo la condición del anonimato porque no estaban autorizadas a informar sobre el tema antes de cualquier anuncio oficial.

No estaba claro qué medidas apoyaría el presidente, pero dijo que firmaría algo “en un rato”.

“Queremos mantener unidas a las familias”, agregó el presidente.

El esfuerzo representaría un cambio drástico para un gobierno que ha insistido, equivocadamente, que no tiene otra opción que separar a las familias porque está obligado por la ley y un fallo judicial.

Nielsen, el presidente y otros han dicho reiteradamente que a única manera de poner fin a las separaciones es mediante una nueva ley del Congreso, pero los demócratas y algunos republicanos dicen que el presidente podría hacerlo con una llamada telefónica.

🌄Las jaulas donde el gobierno de Trump encierra a indocumentados Full screen Dentro de un viejo almacén en el sur de Texas, cientos de niños migrantes separados de sus padres aguardan en jaulas creadas por verjas de metal. (AP) Una de ellas tenía 20 menores. En el suelo hay botellas de agua, bolsitas de papitas fritas y grandes láminas de papel aluminio para que se cubran al dormir. (AP) Hay más de 1,100 personas dentro de la amplia y oscura instalación dividida en secciones distintas para menores no acompañados, adultos que viajan solos, y madres y padres con niños. (AP) Las jaulas en cada sección desembocan en zonas comunes donde hay baños portátiles. Las luces en los techos están encendidas las 24 horas. (AP) Casi 2,000 niños han sido separados de sus padres desde que el secretario de Justicia Jeff Sessions anunció la política. (AP) Se han propagado historias de niños arrancados de los brazos de sus padres, y de padres que no saben a dónde han llevado a sus hijos. (AP) La política ordena que los funcionarios de Seguridad Nacional refieran todos los casos de ingreso ilegal al país a fiscales para que les presenten cargos. (AP) Instituciones religiosas y activistas por los derechos humanos han criticado fuertemente la política, calificándola de inhumana. (AP) La Patrulla Fronteriza permitió el domingo que la prensa ingresara brevemente a la instalación donde detiene a las familias arrestadas en la frontera con México. (AP) El acceso fue permitido en respuesta a las nuevas críticas y protestas sobre la política de "cero tolerancia" del gobierno del presidente Donald Trump en cuestiones de inmigración y la resultante separación de familias. (AP)

En las noticias de los últimos días han primado las imágenes de niños encerrados en jaulas en la frontera y grabaciones de audio de niños que lloran y claman por sus padres.

Una de las fuentes dijo que Nielsen no cree que haya certeza de que el Congreso tomará alguna medida.

Preguntada sobre la posibilidad de un decreto del ejecutivo, la vocera Sarah Huckabee Sanders dijo a la prensa: “los mantendremos al tanto. Cuando tengamos un anuncio, lo haremos”.

Horas antes, Trump tuiteó que estaba "trabajando en algo" relacionado a inmigración, luego de reunirse el martes por la noche con republicanos de la cámara baja.