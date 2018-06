Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que Robert de Niro tiene un coeficiente intelectual "muy bajo" después de que el actor neoyorquino dijese que el mandatario tuvo un "comportamiento estúpido" en la Cumbre del G7.

"Robert de Niro, un individuo con un coeficiente intelectual muy bajo, ha recibido demasiados golpes en la cabeza de boxeadores de verdad en las películas. Lo vi anoche y creo de verdad que puede que esté 'atontado'", dijo Trump en Twitter.

...realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy!