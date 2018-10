El presidente de Estados Unidos Donald Trump señaló esta tarde que la presencia de un guardia armado en la sinagoga hubiera sido clave para detener al tirador activo que mató a al menos ocho personas e hirió a otras esta mañana en Pittsburgh, Pensilvania.

Sus expresiones surgieron a preguntas sobre el control de armas en Estados Unidos. Según el presidente, la situación “tiene poco que ver con el control de armas” y dijo que es “una pena” y una “tristeza tremenda” que situaciones como esta continúen ocurriendo.

El presidente sostuvo que "ciertamente es una opción" que todas las iglesias e instalaciones de grupos religiosos tengan un guardia armado, aunque aseguró que "odia pensar de ese modo".

"Tenían a un maníaco caminando (dentro de la sinagoga) y no tenían ninguna protección", añadió.

Asimismo, señaló a preguntas de los medios que perpetradores como el de hoy, merecen “pagar el último precio” y sugirió que las regulaciones sobre la pena de muerte deben ser revisadas y fortalecidas.

“Cuando personas hacen cosas así deberían recibir la pena de muerte y no esperar años y años. Todo el que haga cosas así a personas inocentes, deben pagar el último precio”, aseguró.

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America.